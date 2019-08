Se video og billeder: Ringriderne blev gejlet op af Pape

En af folketingsvalgets vindere, Søren Pape Poulsen (K), blev ved Vedsted Ringriderfrokost udnævnt til ringrider-ordfører af borgmester H. P. Geil. Til gengæld høstede Pape Poulsen stående klapsalver for at overraske alle med sin direkte stil.

Vedsted: Der blev gået til stålet, og den faste festtaler ved Vedsted ringriderfrokost, H. P. Geil, fik skarp konkurrence af gæstetaler Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, tidligere minister og borgmester i Viborg, da frokosten blev afholdt fredag eftermiddag.

I hvert fald høstede partiformand og tidligere justitsminister, Søren Pape Poulsen, stående klapsalver for sin direkte humor ved fredagens ringriderfrokost, hvor talerne er kendt for at gå lidt under bæltestedet og på bedste stand up-maner sende vittigheder og kvikke bemærkninger ud under den store teltdug med over 600 festglade gæster.

H. P. Geil havde i vanlig stil lavet "lidt research" og kunne blandt andet fortælle om den lidt ældre mand, der skulle til fest på Haderslev Hus, og som forinden havde kontaktet lægen for at få nogle af "de blå piller". De blå piller kunne give synsforstyrrelser, advarede lægen, men det afholdt ikke manden for at tage et par stykker.

Næste morgen, efter en heftig nat, vågnede manden ved synet af en bule under dynen og troede han havde synsforstyrrelser. Det skulle vise sig, at bulen ikke sådan ville fortage sig og var ganske virkelig, formentlig på grund af de blå piller. Så han endte i kø i det nye apotek hos kvickly i slåbrok med 13 andre. Han søgte et middel mod problemet, der ikke ville lægge sig. Desværre var det en kvindelig ekspedient, som fik æren af at "se på problemet" under slåbroken.

- Hun svarede, at han kunne få 500 kroner og kost og logi.

Der blev hujet og klappet i teltet.

Søren Pape Poulsen kunne til gengæld godt se problemet i, at det var en kvindelig ekspedient, hvis det havde været ham - en bemærkning, som også høstede klapsalver i Vedsted-teltet.