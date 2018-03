Se video og billeder: Ikke for folk med højdeskræk

HADERSLEV: Udsigten er blændende, her 70 meter over havoverfladen på Haderslev fjord. Men lige nu gælder det om at træde varsomt for Benny Jørgensen og Karsen Gessler. De er ved at bygge stillads 32 meter over jorden på Det Røde Vandtårn.-Det havde været lettere, hvis vandtårnet var firkantet, mener Benny Jørgensen fra BJ-stilladser.

Han lægger trekantede, overlappende træplader mellem stilladsets plader, for at arbejds-arealerne når sammen.

Sammen med sin kollega, Karsten Gessler startede han den 8. januar med at bygge stillads op omkring Det Røde Vandtårn, som ligger ved H. P. Hanssens Vej. Fem uger senere var stilladsets første 17 etager klar til at Murermestrene Thomas Hans' svende, som står for fugning af mursten og reparation af gesimser, som har været udsat for vind og vejr siden 1924.

Nu er makkerparret tilbage for at bygge stillads og overdækning om tårnets spids, som skal have nyt kobbertag. Blikkenslager John Nielsen er på byggepladsen for at få et overblik over det kommende arbejde.

-Jeg kan se vandtårnet fra Eskærhøjvej, hvor jeg bor. For mig er det byens vartegn, og jeg glæder mig til arbejdet, siger manden, som skal lave alt i hånden.

Klokken er lidt i 12. Folkene fra Murermestrene Thomas Hans holder frokostpause ind i tårnet, hvor de får varmet fingre, fødder og blussende kinder op. Det er iskoldt at stå i 30 meters højde og fræse fuger ud, når temperaturen er langt under nulpunktet. Det er stillestående, monotomt arbejde.

-Jeg glæder mig til, at vi skal til at fuge. Så er det lettere at holde varmen, siger Jan Hansen, mens han tager kedeldragten på.

80 procent af fugerne er nu fræset ud på den 800 kvadratmeter facade af røde mursten. Efter påske skal stenene fuges, hvis nattefrosten er forbi. I det hele taget holder renoveringen tidsplanen, så besøgende igen kan får adgang til tårnet i starten af juli i år.

Det oplyser Svend Anker Iversen, som har været medlem af fonden Det Røde Vandtårn i et års tid. Den tidligere forsyningschef i Haderslev Kommune tog vandtårnet ud af vandforsyningen i 1991, da det hvide vandtårn ved Langkjær blev opført. Han mener, der fortsat er brug for den karakteristiske bygning.

-Det Røde Vandtårn er markant i bybilledet. Det er tegnet af den kendte Haderslev-arkitekt, Peder Gram, og så er det opført kort efter genforeningen, hvor byen havde vokseværk, fortæller Svend Anker Iversen.

Renoveringen af Det Røde Vandtårn blev muligt, da A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal for tredje gang skænkede penge til istandsættelse af vartegnet. Denne gang stod der 3.250.000 kroner på checken. Haderslev Kommune har spædet til med 500.000.

Vandtårnet, som er på logoet for Kløften Festival, er de senere år blandt andet blevet brugt som udsigtspunkt, galleri, intim-koncertsted og klubhus for disc golfere.

-