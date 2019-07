Mandag opstod der brand i en lade i Lunding lige uden for Haderslev.

HADERSLEV: En lade fuld af nypressede halmballer gik mandag op i røg.

Da brandvæsenet nåede frem, vurderede brandmændene, at ilden i laden ikke kunne slukkes, så laden med de 1000 halmballer fik lov at brænde ud under overvågning af brændvæsenet.

Årsagen til branden er endnu uvis. En teori går på, at der er tale om en selvantændt brand, da halmballerne var helt nypressede. Årsagen skal dog undersøges nærmere i løbet af tirsdagen.