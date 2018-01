Se på stjerne i lergraven

Gram: "Vi er alle i rendestenen, men nogle af os kigger mod stjernerne" - lyder et berømt Oscar Wilde-citat, men Museum Sønderjylland er helt tilfreds, hvis man kan nøjes med at "ligge" i Gram lergrav og kigge på stjernerne. I hvert fald tilbyder afdelingen for Naturhistorie & Palæontologi onsdag den 17. januar kl. 19-21 muligheden for at kigge på den fantastiske stjernehimmel, fortæller museumformidler Lars Petersen i en pressemeddelelse. Ambitionen er bl.a. at finde stjernebilledet Orion, og da det er et af stjernehimlens mest markante stjernebilleder skulle det nok kunne lykkes. I klart vejr er vinterhimlen desuden en "guldgrube" af stjernebilleder - og med lidt held kan man endda se en galakse - Andromeda-galaksen.

Lars Petersen fortæller, at Gram Lergrav er et perfekt observationssted, "hvor man har frit udsyn og ikke noget generende baggrundslys". Men husk lige det varme tøj, og gerne en håndkikkert til dobbeltstjernerne. Er skydækket tæt går man indendørs og får en introduktion til vinterstjernehimlen. /exp