Se listen: Så mange studerende er optaget på UC Syds uddannelser i Haderslev

UC Syd glæder sig især over stigningen i antallet af optagede på skatteuddannelsen, som blev udbudt for blot anden gang, men uddannelsesinstitutionen måtte også skuffe flere ansøgere til nogle af de mere populære uddannelser. I alt 361 kommende studerende er optaget på en uddannelse i byen.

- Skat er i fokus i de her år, og vi har arbejdspladser inden for skat i Sydjylland, siger Anette Nicolaisen.

UC Syd er hele tiden i dialog med ungdomsuddannelserne i regionen, da det er her, de studerende skal komme fra, hvis endnu flere skal søge skatteuddannelsen til næste år. Og så mener UC Syd, at der er gode karrieremuligheder efter endt uddannelse.

- Det er en pæn stigning. Sidste år var der et ret stort efteroptag, så vi endte på 21 studerende, men i år er vi allerede nu på 20, og det ser vi som en succes. Den er normeret til 40 pladser, og når man kigger på, at det kun er andet år, vi udbyder uddannelsen, så er det et flot tal. Det er tit svært med nye uddannelser, siger Anette Nicolaisen, der er institutchef for samfundsfag og kommunikation hos UC Syd.

I alt har 361 kommende studerende fået besked på, at de er optaget på en uddannelse i Haderslev. En af de uddannelser, som har oplevet fremgang i antallet af ansøgere og optag, er skatteuddannelsen, som er blevet udbudt for blot anden gang. Det første år blev der i første omgang optaget 13 studerende, mens det tal i år er steget til 20.

Haderslev: Landet over fik over 65.000 fredag besked om, at de var blevet optaget på den uddannelse, de havde søgt ind på. En række af dem kan se frem til, at de næste år skal bruges på UC Syd i Haderslev, hvor der i alt udbydes otte uddannelser.

Lyduddannelse meget populær

Generelt ligger de fleste af UC Syds uddannelser på samme niveau som sidste år i antallet af ansøgere. En af de meget populære af slagsen er medie- og sonokommunikation - også kaldet lyddesign. 139 ansøgere fra hele landet havde denne uddannelse som førsteprioritet, men uddannelsen har kun plads til 40 studerende.

- Det er jo ærgerligt, at vi må skuffe en del studerende. Jeg tror, den er meget populær, fordi den appellerer til en gruppe unge, som er meget specifikt optaget af lyd. Herunder er der nu kommet et spor inden for computerspil, hvor man også bruger lyddesignere, så jeg tror, at vi kommer til at se en endnu større interesse her fremover, siger Anette Nicolaisen.

En anden populær uddannelse er ernæring og sundhed. Her peger Anette Nicolaisen på, at en af årsagerne kan være, at der generelt i samfundet i dag er meget fokus på sundhed og bæredygtighed.

- Den appellerer til de strømninger, der er for tiden om klimabevidsthed, sundhed og det at spise rigtigt, siger hun.

Flere af UC Syds uddannelser i Haderslev har fortsat ledige pladser. Det gælder altså blandt andet skatteuddannelsen.