Se kortet: Seks strækninger i Haderslev udpeget som utrygge for cyklister

Flere steder i Haderslev kan det ifølge Cyklistforbundet være utrygt at køre på cykel. Forbundets direktør mener, at der landet over er behov for massive investeringer i cykelinfrastrukturen. I Haderslev er der allerede blevet lavet forbedringer på en af de udpegede strækninger.

Haderslev: Om to år drøner Tour de France-feltet gennem Haderslev, og ifølge en pressemeddelelse fra Cyklistforbundet er der noget, der tyder på, at rytterne skal være glade for, at vejene er spærret af til lejligheden. Seks strækninger i Haderslev Kommune er nemlig blevet indberettet til forbundet som værende utrygge. Det er cyklistforbundet selv, som har inviteret cyklister i hele landet til at melde steder og strækninger, hvor de føler sig utrygge i trafikken. I alt har det resulteret i syv indmeldinger i kommunen på seks forskellige strækninger. Lavgade, som går fra Torvet mod Sydhavnsvej, er den strækning, der har fået to indmeldinger. - Cykelstien er en granitflise, der er meget glat i regnvejr. Mange vælter, når der køres mod syd. Busser og biler skærer hjørnet af og kommer ind over cykelflisen, når man kører mod nord ud for Badstuegade. Smalt, utrygt og farligt, når der kommer biler og busser bagfra, lyder den ene indmelding.

En af kritikpunkterne i Lavgade lyder, at biler og busser skærer hjørnet og derfor kommer ind over cykelstien. Foto: Jonas Bisgaard Kristensen

Problem forsøgt løst I maj måned blev der til gengæld taget hånd om en del af problemet i gaden, da Haderslev Kommune valgte at male en række fliser med friktionsmaling for at undgå glat føre. - Det er for at undgå, at folk vælter og kører galt på cykel nedad, fordi der måske er for meget fart på samtidig med, at det er glat. Kan vi så mindske det ved at lave det her tiltag, som er forholdsvis hurtigt, nemt og billigt, så gør vi gerne det. Det er for at være imødekommende overfor det, borgerne oplever, sagde Ole Kruse, der er teamleder for driften i Haderslev Kommune, dengang til JydskeVestkysten. I alt har Cyklistforbundet modtaget knap 4000 indmeldinger fra hele landet. Direktør Klaus Bondam mener, at der er behov for massive investeringer i den danske cykelinfrastruktur. - De mange indberetninger er skræmmende læsning. Folk er dybt bekymret for liv og førlighed. Mange steder henvises der til tidligere ulykker, hvor cyklister er dræbt eller kommet til skade, siger han i pressemeddelelsen.

Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam, mener, at der på landsplan er behov for massive investeringer i cykelinfrastrukturen. Foto: Jonas Bisgaard Kristensen

I maj forsøgte Haderslev Kommune at løse et af de problemer, som cyklister i kommunen har indmeldt til Cyklistforbundet ved at male cykelstien med friktionsmaling. Det skal forhindre glat føre i vådt vejr. Arkivfoto: Larz Grabau

Indmelding fra Gram På landsplan i 2018 kom 16 procent flere cyklister alvorligt til skade, lettere til skade eller blev dræbt i trafikken sammenlignet med 2017 ifølge Vejdirektoratets ulykkestal. - Det går den forkerte vej med trafiksikkerheden for cyklister. Mens det bliver mere og mere sikkert at være bilist, går det den anden vej for cyklister. Sådan har udviklingen været gennem flere år, og det kan vi som samfund simpelthen ikke være bekendt, siger Klaus Bondam. Ikke alle indmeldinger fra Haderslev Kommune kommer fra selve Haderslev by, da en enkelt er fra Gram-området. Her mener personen bag indmeldingen, at Vester Lindetvej mellem Vester Lindet og Gram er smal og meget befærdet, hvilket ifølge anmelderen er et problem, da cyklister bliver nødt til at tage denne vej til nærmeste skole og indkøbsmuligheder i Gram. De resterende indmeldinger fra kommunens cyklister er fra henholdsvis Nørregade, Sønderbro, Fjelstrupvej og Allegade - alle i Haderslev by.