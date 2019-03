Se fotos: Kvinder gik amok over ny Matas-butik

HADERSLEV: Det kan godt være lidt stress-provokerende at komme ind i en butik fyldt med kvinder, der farer rundt med indkøbs-kurve for at finde parfumer, makeup og cremer til at smøre sig ind i.

Så er det vist, at man skal øve sig i at sige pyt.

Det gør den stress-coach Anne Muxoll Søberg.

Hun var blandt de mange, der var troppet op, da Matas torsdag slog døren op for den nye store butik i Bispegade 15 D.

Køen af kvinder udenfor butikken var alenlang, og de var klar til at kaste sig over de mange nye hylder med skønheds- og velværeprodukter.

- Ja, hvad laver jeg her? Det var min datter, Camilla, som ringede og gjorde mig opmærksomhed på, at der var åbning i dag, og jeg skulle komme herned, fortalte Anne Muxoll Søberg.

Mangler du da noget at smøre dig ind i?

- Ja, jeg kunne godt bruge lidt ny parfume. Jeg er jo sønderjyde, så jeg vil gerne spare lidt, og jeg tænkte, at der måske er lidt gode åbnings-tilbud, sagde Anne.

Hun var også babysitter, mens datteren shoppede løs i den nye Matas-butik.

- Ja, det var vist bagtanken med den invitation, konstaterede Anne med et stort grin, da avisen senere mødte hende inde i butikken, hvor hun stod vagt ved en barnevogn.

Kvinder i en Matas er som børn i en slik-butik.

Og der er kommet endnu flere lækkerier på hylderne i byens nye Matas, der har erstattet de to Matas'er i henholdsvis Storegade og på Gravene.

Butikken har fået nye mærker og er indrettet meget overskuelig med skilte, der viser vej til de forskellige produkt-grupper.

Matas' topchef Gregers Wedell-Wedellsborg var også kommet til åbningen af butikken, der er den første første butik i Danmark med kædens nye koncept.

Han fortalte, at der er blevet gjort en kæmpe indsats for at indrette butikken efter kundernes ønsker- for det er kunderne, der bestemmer. Derfor har Matas talt med tusindvis af kunder om deres behov, så alle kan få en god købs-oplevelse.

- Vi har valgt Haderslev som den første by med det nye koncept, fordi det er hjertet af Danmark. Hvis I kan lide det, så vil vi også gøre det her i andre byer, fortalte topchefen de mange fremmødte kvinder.

- Det varmer vores blåstribende hjerter, at I er kommet så mange til vores åbning, sagde butiks-chef Kim Petersen.

Så blev den blå snor klippet, og og kvinderne strømmede ind i butikken for at købe parfumer, makeup og cremer til at smøre sig sig ind i.