Se de bedste skud fra sommerferien

HADERSLEV: Nogle gange bliver sommerferie-tiden lidt hånligt kaldt agurketid. Vi snakker om den tid på året, hvor Folketingen holder lukket, og mange beslutningstagere i erhvervslivet smider slipset og de italienske sko for at hellige sig familien, kølige glas på terrassen eller hvad der ellers kan oplade batterierne til en ekstra runde i hamsterhjulet. Nu skal verden genopdages med børn eller børnebørn, som skal have gode ferieminder sat på kontoen, inden det ringer ind til første skoledag i starten af august.

Mirakuløst fortsætter samfundets hjul med at dreje rundt helt uden politiske reformer, turnarounds, medarbejderudviklingssamtaler og lignende. Ferietid er en slags våbenhvile på arbejdsmarkedet, hvor dem, der ikke har mulighed for at feriere, må drive butikken videre på bedste beskub.

Det er en måned, hvor der bliver vredet hænder, og lagt hoveder i blød til redaktionsmøderne på nyhedsmedierne. For nogle af kilderne til nyhedshistorier tørrer ligesom ud. Hvis man er en hardcore nyhedshund, er det en tid, hvor man ofte må gå sulten i seng. Og frådigt kaster sig over de ben, som i ny og næ bliver kastet af snedige folketingspolitikere og andre, som ser en billig mulighed for at få et budskab ud.

Men som fotojournalist på et lokalt dagblad er agurketiden ikke nødvendigvis en katastrofe. For der er masser af billeder i mennesker, som holder fri. Det er dér passionen bliver sluppet fri, og det er dér, man kan se nye sider af folk, når skuldrene og paraderne falder. Mennesker bliver - ja, undskyld - helt menneskelige.