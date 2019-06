Foto: Jacob Schultz

Musik i børnehøjde. Over 700 børn fra Fællesskolen Hammelev Sct. Severin mødtes torsdag den 9. maj på Gravene for at synge og spille på hjemmelavede rytmeinstrumenter. Flere hundrede forældre stod klar med mobiltelefoner for at dokumentere begivenheden, men for nogle blev ventetiden for lang. Foto: Jacob Schultz