Se billederne fra den flotte åbning af Trekantområdets festuge i Haderslev

Et tremands-jazzorkester slog tonerne an til 'When the saints go marching in', og siden tog Sanne Brodersen, slotsfrue på Gram Slot, ordet. Hun havde fået æren af at holde årets åbningstale, og som tak fik hun et skateboard og gavekort til streetdome. Hun afviste ikke, at det kunne blive brugt senere.

- Det er en god start. Der kunne godt have været lidt flere mennesker, men det er rigtig fint. Der er masser af aktiviteter på programmet de næste dage, så nu er det bare med at se fremad, siger hun.

Haderslev: Gravene var skyllet godt igennem af et par regnskyl, der fredag havde været over Haderslev. Men da klokken nærmede sig 16 om eftermiddagen, og åbningen af Trekantsområdets Festuge i Haderslev nærmede sig, trængte solen igennem skyerne. Det glædede Christine Strange, der er torvholder på festugen i Haderslev. Hun havde haft lidt ondt i maven i løbet af dagen.

Super-cykelsti og streetdome

Efter åbningstaler og musik gik turen for de fremmødte over Nørregade og til den nye super-cykelsti ved siden af Lagkagehuset. De tre musikere dannede en musikalsk fortrop og følget dansede sig over den nye cykelsti. På stien var der stillet farvekridt frem, og børn og barnlige sjæle tegnede blomster, dyr og skrev søde beskeder på stien. Noget, cyklisterne kan inspireres af de næste dage.

En gøgler enten jonglerede sig vej gennem følget, eller udfordrede børn til at komme op at stå sine skuldre. Han var et klart hit blandt de mindste. Langs cykelstien var murene malet i mange farver af en lokal skoleklasse, så der var virkelig noget at blive betagetaf.

- Festugen handler om at gøre opmærksom på områdets kulturelle tilbud. Det vil vi rigtig gerne støtte op om, og derfor er vi her i dag, siger Gitte Lauridsen, der fulgte optoget med sin familie.

Cykelsti blev til skateboard-ramper og klatrevægge. Ved Streetdome stod flere mennesker for at tage imod, og på havnen vil der hele aftenen være mad og musik til gæsterne. Jazzorkestret Jordan Drive tager over og spiller fra klokken 19 til 02:00 natten til lørdag.