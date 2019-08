Se billederne: Vojens løb ind i årets store fest

VOJENS: Der er et par dage til, inden det for alvor gå løs, men søndag løb 100 børn, unge og voksne ind i Vojens' store fest:

Det er uge 34. Høtte-ugen.

Høtte City Trail hed søndagens arrangement. Det lyder smart, men dækker over det modsatte: Et afslappet og hyggeligt arrangement, hvor deltagerne enten kunne gå eller løbe rundt i Vojens by. One mile eller fem kilometer.

- Og der er nogle, der har spurgt, hvorfor kan vi ikke kan købe ti kilometer? Jamen, så kan I bare løbe to omgange, forklarede Høttens leder, Tina Rosenkilde, inden deltagerne fik en beskrivelse af ruterne og herefter en hurtig opvarmning til dunkede popmusik.