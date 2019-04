Se billederne: Stor jubel - SønderjyskE redder livet i Superligaen

Frustration blev til stor glæde for SønderjyskEs fans mod Vejle Boldklub. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Stemningen var lav blandt de mest fanatiske fans i første halvleg, men det ændrede sig markant inden slutfløjtet.

Haderslev: Jublen var stor blandt SønderjyskE-fansene på stadion, da holdet søndag eftermiddag sikrede sig endnu en sæson i landets bedste fodboldrække, Superligaen. Men inden jublen brød løs, skulle de overkomme en svær start på kampen mod Vejle Boldklub. Fire trommer brager i fin takt for enden af den ene langside på stadion, hvor de mest inkarnerede fans af SønderjyskE står. Et enkelt lille tårn er sat op, og her styrer en 'capo', hvilke sange de mange fans skal synge. Anders Barasinski er en af de fire trommeslagere, og det er en tjans, han har haft i tre år. Han startede med at komme på stadion for fem-seks år siden, og for ham er det som at komme hjem, hver gang han træder op af betontrapperne, finder trommestikkerne frem og banker på trommerne. - Jeg elsker bare at komme her. Jeg har efterhånden fået så mange kammerater her, siger han. Med en sejr i dagens kamp kan Sønderjyske sikre sig endnu en sæson i Superligaen, hvis AC Horsens samtidig taber eller spiller uafgjort mod AGF i Aarhus. Der er altså meget på spil i den forestående fodboldkamp, men den store SønderjyskE-fan mærker ikke mange nerver. Han tror på en sejr, selvom han erkender, at de ikke ligefrem har hængt på træerne på det sidste.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard 5798 tilskuere overværede kampen mod Vejle. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Kom nu i gang! Mens der var fyldt godt op med SønderjyskE-fans på stadion, så har godt 50 Vejle-fans taget den 40 minutters lange køretur ned af E45 for at se fodbold. Vejle-spillerne har ikke noget at spille for, da deres skæbne i nedrykningsspillet allerede inden kampen var afgjort, og de skal spille et par drabelige kampe om helt at undgå at skulle en tur ned i første division. "Sønder!" råber den ene langside, og den modsatte svarer igen med "JydskE". Det er en sang, der skal gejle hjemmeholdets spillere op, men den har den helt modsatte effekt. Vejle spillerne bringer sig foran efter nogle minutter, hvor flere fans er begyndt at tåbe til spillerne, de skal tage sig sammen. "Kom nu i gang!" lyder det.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard "Vi rykker aldrig ned," lød det blandt andet fra de mange glade fans. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

"Auf Wiedersehen" Andre klubber driller gerne SønderJyskE med geografien, og det historiske slægtskab med naboen mod syd, Tyskland. Nordtyske bliver klubben kaldt. Fansene i det lyseblå hjørne er blevet mismodige, og frustrationerne bliver hældt udover sidemanden. Undervejs tikker en besked om, at AGF er kommet foran ind på telefonerne, og det tænder en smule håb. Det håb bliver større, da Sønderjyske får tilkendt straffe, og Vejle samtidig får vist en mand ud. "Auf Wiedersehen" lyder det fra fansene, da Vejles Viljormur Davidsen forlader banen. En af de helt store publikumshelte Johan Abaslonsen udligner på det efterfølgende straffespark, og jublen er enorm på lægterne. Samtidig er AGF kommet foran med 2-0. Det dufter af en endnu en Superliga-sæson for SønderjyskE. "Det går den rette vej," siger Anders Barasinski med et lille smil i pausen på vej ned efter noget væske til halsen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Dagens sejr betyder, at Sønderjyske skal spille mod Randers i to kampe om at få lov at spille en enkelt kamp om kvalifikation til Europa League. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

SønderjyskE rykker aldrig ned Der var en årrække, hvor det næsten mest sikre i Superligaen var, at SønderjyskE ikke rykkede ned. I to sæsoner i træk endte de på 10. pladsen - lige over de to nedrykningspladser - inden den overraskende sølvmedalje i 2016. På ståpladserne foran de mest volumenstærke fans står to ældre mænd, der måske kan tage prisen som de mest rutinerede. De er hvert fald med hver gang både hjemme og ude. - Vi er altid de sidste, der går hjem, siger Kjeld Petersen. Med tre scoringer i anden halvleg afgør SønderjyskE selv sin skæbne, og jublen kan for alvor bryde løs på tilskuerpladserne. Hele stadion står op og klapper, mens smilene er store. - Jeg er virkelig lettet. Det er en forløsning, at vi nu har en sæson mere, det er godt for klubben. Nu kan vi måske endda drømme om Europa også, siger Anders Barasinski. Sejren betyderm, at SønderjyskE skal spille mod Randers FC over to kampe. En samlet sejr her vil give muligheden for at spille om Europa League-pladser næste sæson.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Blue Section var på rette spændingsniveau søndag eftermiddag. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Det var næsten alt for spændende undervejs. Men i sidste ende lykkes det for SønderjyskE. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard SønderjyskE spiller en måske afgørende kamp om overlevelse i Superligaen. Modstanderen er Vejle. Scenariet er følgende: Hvis SønderjyskE får flere point end Horsens, som møder AGF, er SønderjyskE reddet. Hvis ikke - så fortsætter kampen for at undgå nedrykning. De to kampe spilles samtidig, så der er optimal spænding på tribunerne. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

