Se billederne: Nustrup smed hæmningerne

Lørdag gav det mening at drikke masser af øl i Nustrup. Støtteforeningen for Nustrup Ungdomsforening afviklede Karneval i Tyrol, og et eventuelt overskud går til foreningen.

Nustrup: Det halve af Nustrup, Gabøl og omegn deltog lørdag i Karneval i Nustrup-hallen. Og nej, der blev ikke slået katten af tønden, fordi der var egentlig tale om forklædt bierfest.

- Det er femte år i træk, at vi holder en januarfest. Tidligere holdt vi en julefrokost, men det begyndte at knibe med opbakningen, og så blev det til en bierfest i januar. Siden har vi så udviklet lidt på den, at man kan komme og være klædt ud som det, man har lyst til, forklarede Jan Christensen, der selv var klædt ud som ægte hippie.

Han er formand for Nustrup Skytteforening, der er en del af Nustrup Ungdomsforening, og det er skytteforeningen, som står for at afvikle festen.

Og det med udklædningen var en vigtig faktor for mange af gæsterne:

- Det betyder man bliver mere løssluppen. Vi er alle i samme båd, og alle ser lidt fjollede ud, forklarede Bettina Lindharth.

Hun deltog i festen sammen en et dusin venner, heriblandt veninden Tina Svensson.

- Jeg har været med tre gange, og det er stemningen vi kommer for. Alle er glade, det er fantastisk. Og ja, man tør lidt mere, når man går i sådan en grim kjole, grinede Tina Svensson, der alligevel afslørede, at hun var glad for sin kjole.

- Sidste år begyndte de at snakke om, at det skulle være sidste gang, men de skal altså blive ved, fordi det er bare sådan en god fest, og jeg har jo også brugt mange penge på kjolen, som alene er købt til dette arrangement.