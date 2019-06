Se billederne: Nephew leverede varen på Kløften

Det var et scoop for Kløften Festival, da den allerede i november 2018 kunne annoncere, at bandet Nephew ville komme forbi årets festival, og at Kløften var den eneste festival syd for Kongeåen, som ville få besøg af dem.

Nephew leverede varen, fik publikum med fra begyndelsen og rundede dermed torsdagen af i fin stil.

Fredag åbner med Magtens Korridorer på Store Scene fra klokken 15.30. Der er helt udsolgt af endagsbilletter til fredagen, der blandt andet tæller Anne, Sanne & Lis, men der kan fortsat købes lørdagbilleter, todages eller tredagesbilletter ved indgangen.