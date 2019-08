Se billederne: Marielyst er klar til 200 år mere

I kælderen var der i næsten 100 år værdipapirer for mange millioner kroner, forsvarligt låst inde bag en stor jerndør og gitter. Her har Torben Arevad planer om at indrette vinkælder med tilhørende langt spisebord, stor tv-skærm og sofa-lounge til glæde for dem, der i fremtiden vil bo i Marielyst.

Renovering af gamle bygninger er ikke nemt at sige noget generelt om, mener han. I nogen tilfælde kan det lade sig gøre med økonomisk fornuft, i andre tilfælde er det svært at se både økonomi og fornuft i at renovere.

- Det er jo Marielyst, der har defineret, hvordan resten af Kløften park skulle se ud. For mig er det en hel fantastisk gammel bygning, men som vel at mærke var i en god stand og en sund bygning, fortæller Torben Arevad, der også selv har været i tømrerbukserne for at deltage i renoveringen.

Købmand og bygherre, Arevad, har tilbudt at vise rundt i den gennemrenoverede bygning for at vise, hvordan gammelt fredet byggeri kan komme til at se ud, hvis nogen vil ofte tid og kræfter på det.

Forening er skeptisk

Lokalforeningen af landsforeningen By & Land, der kæmper for bevarelse af den ældre bygningsmasse, er ikke imponeret over renoveringen af Marielyst og hele Kløften Park-komplekset. Her er heller ingen glæde at spore over, at den gamle bygning nu er sat i stand efter opsyn fra Kulturstyrelsen.

- Jeg synes, at der er bygget for tæt og for højt omkring Marielyst. Man har gjort en bygning fortræd. Det er ikke nogen kritik af Torben Arevad. Han gør såmænd bare det, han kan, men det en kritik af kommunen og de politikere, som har givet tilladelserne. Kommunalbestyrelsen er jo netop sat i verden for at skærme den slags byggeri, siger Helge C. Jacobsen formand for lokalforeningen.

Sagen om nedrivningen af Aastrupvej 11 og dermed en mulig udvidelse af Kløften Park skal formentlig behandles i byrådet sidst på måneden og blev mandag behandlet i udvalget for plan og miljø.