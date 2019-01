Se billederne: Haderslevs erhvervsliv på glatis ved nytårskuren

Haderslev Erhvervsråd, HER, fik mandag piftet den traditionelle nytårskur op med underholdning og aktiviteter på glatis i den flotte Frøs Arena.

VOJENS: Haderslev Kommune arrangerede endnu engang nytårskur i tæt samarbejde med Haderslev Erhvervsråd, HER, som i år fik mulighed for at sætte tydelige fingeraftryk på kurens afvikling. Den foregik nemlig i det kolde element, Frøs Arena i Vojens, hvor der efter taler og pindemadder blev tid til at lege på isen. Rekordmange, 340 i alt, havde meldt sig til nytårskuren, som blev smukt indledt af Slesvigske Musikkorps, SMUK, der på isen leverede musik, da tre forskellige grupper af arenaens brugere viste, hvad de kunne. Dels kunstskøjteløbere fra Vojens Skøjteklub, U11 og U9 drenge fra Vojens ishockeyklub, samt spillere fra SønderjyskEs ligahold. Det lød flot, men det forlød, at korpset havde sat sig betingelser, inden de begav sig ud på isen, fortalte erhvervsdirektør Gert Helenius hviskende: - Dirigenten havde sagt, at hvis han blev ramt af en puck, så ville han omgående forlade isen, så det er derfor de professionelle spillere ikke slår så hårdt og løber så stærkt. Det fik de dog ikke at høre for blandt publikum, som tværtimod leverede store klapsalver til alle udøverne på isen, inden programmet stod på taler og pindemadder i den lune lounge.

Foto: Jacob Schultz Et glas mousserende fristede de 340 deltagere ved kommunens og erhvervsrådets nytårskur. Foto: Jacob Schultz

Vidt omkring Politikere, erhvervsfolk og militærfolk minglede, og lad det være sagt med det samme: En nytårskur afvikles altid i godt humør og med optimisme for året der venter. Derfor var der også meget langt mellem minder om de ting, der var lykkedes mindre godt. Til gengæld sørgede aftenens to talere at pege på alle de gode ting der i årets løb var hændt i og omkring Vojens, der jo var værtsby. Derudover fik især borgmester H.P. Geil (V) remset en lang række projekter op. Lige fra Gram Motorikcenter, til LED-pærer i gadelygterne til cykelstier i forskellige afskygninger, samt kommunens nye aftale med Haderslev Erhvervsråd, men forinden tog han sig tid til at takke dem, der 1. nytårsdag havde været klar til at tage i mod en truende stormflod: - Allerførst vil jeg gerne takke vores beredskab, det statslige, Hjemmeværnet samt ikke mindst de frivillige og vores driftsafdeling for indsatsen den første dag i det nye år, hvor forskellen på fem centimeter har stor betydning, når man snakker højvande. Jo, Geil kom vidt omkring, og det han ikke kunne sige så meget om, det klarede Johan Schmidt, formand for Haderslev Erhvervsråd, til gengæld: - Det er vigtigt at bevare VUC i kommunen, og det kan forhåbentlig lykkes gennem et samarbejde mellem uddannelserne. VUC bygningen er sat til salg, og vi håber, den fantastiske bygning og flotte placering kan lokke en erhvervsvirksomhed til byen. De 9000 kvadratmeter er unikke og enhver virksomhed værdig. Johan Schmidt gav også FN's verdensmål et par ord med på vejen, og kom dermed til at sige ordet vindmøller: - Vi er faktisk allerede gode i kommunen til at lave grøn energi. Vi har nogle af verdens største biogasanlæg, solcelleanlæg og fortsat et pænt antal vindmøller. Det må være en politisk opgave, også i forhold til de nu vedtagne verdensmål, at sørge for, at den udvikling kan fortsætte. Vi skal også helst i fremtiden være en del af Danmarks satsning på grøn energi og vindmøller og tage vores del af ansvaret.

Foto: Jacob Schultz SMUK spillede smukt op, med skøjteløberne fra Vojens Skøjteklub gled over isen. Foto: Jacob Schultz

Aktive med hjerte og vilje Både borgmester H.P. Geil (V) og erhvervsrådets Johan Schmidt kredsede om sloganet "Aktive med hjerte og vilje". En branding-kampagne, der blev søsat sidste år. Under sin tale kaldte Geil pludselig til speedwayverdensmester Ole Olsen og hans søn Jakob Olsen på scenen og takkede dem for, at Vojens Speedwaybane nu bliver en del af Acture Park: - Du har tidligere vundet en rigtig guldbarre. Jeg vil give nu give en symbolsk gave til dig og Vojens Speedwaybane, nemlig en Guldbarre, i håbet om, at vi får de legendariske Guldbarreløb tilbage til Vojens, sagde Geil leende og trak en kæmpeguldbarre af chokolade frem. Det fik Ole Olsen til at fortælle, at han i 1972 fik en tilsvarende guldbarre med 250 små guldbarrer i, dem overlod han til fødegangen, hvor hans søn Jakob aftenen forinden var kommet til verden. Efter talerne og pindemadderne gik en del af de deltagende erhvervsfolk på isen og blev "aktive med hjerte og vilje", da de forsøgte sig med blandt andet disciplinen curling. Ved redaktionens slutning var der ingen meldinger om brækkede lemmer.

Foto: Jacob Schultz Der var behov for varme jakker i arenaen, men de var til gengæld til overs i loungen. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Lene og Preben Hildebrandt var så klar til curling på glatis, og havde taget praktiske sko med. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz SønderjyskE-spillerne passede godt på SMUK, som var i et ukendt element. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Showet på isen og SMUKs musik begejstrede på tilskuerrækkerne. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Bufetten begejstrede også. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Ole Olsen og søn var også på plads under opvisningen på isen. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Kommunen og erhvervsrådet holdt mandag aften nytårskur i Frøs Arena med hundredvis af deltagere. Senere kunne erhvervsfolket prøve om isen af med curling, skøjteløb og ishockeyspil. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Så er det alvor med det curling. Kommunen og erhvervsrådet holdt mandag aften nytårskur i Frøs Arena med hundredvis af deltagere. Senere kunne erhvervsfolket prøve om isen af med curling, skøjteløb og ishockeyspil. Foto: Jacob Schultz

