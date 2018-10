Se billederne: Haderslev sagde smukt MOJN til Kim Larsen

HADERSLEV: Omkring fire hundrede mennesker mødte lørdag aften op ved politistationen i Haderslev, for at deltage i fakkeloptoget til ære for Kim Larsen, der døde søndag i sidste uge.

Det var den 20-årige Maja Hansen, der tidligere på ugen havde taget initiativet. Onsdag fik hun tilladelsen til optoget på plads og siden gik det stærkt for den unge kvinde.

- Det fuldstændig vildt, jeg er dybt beæret og overrasket over tilslutningen, sagde Maja, inden aftenens optog, hvor hun agtede at sige et par ord, dog var hun bekymret for at fælde en tåre.

Fordi optoget blev også kulminationen på fem travle dage. Onsdag fik hun tilladelserne, siden har hun skulle svare på adskillige spørgsmål om alt lige fra bannere til musik og til byens beholdning af fakler. Derudover har hun skullet stille op til interviews dels i avisen, men også i radion på DR P4 lørdag morgen. Og sandelig om ikke hendes optog kom med på en liste over landets mindeoptog for Kim Larsen. Majas fakkeloptog fik plads lige ved siden af DRs store mindekoncert, som finder sted på Rådhuspladsen søndag klokken 19.30.

- Ja, det er bare helt vildt, sagde den 20-årige, der for tiden arbejder som nattevagt på Bestseller.

Men det at arrangere fakkeloptoget har givet mening for Maja, især da hun fredag hørte om hilsenen fra Kim Larsens hustru og hans seks børn:

- Jeg blev virkelig rørt over den hilsen og deres taknemmelighed for de mange hilsner fra folk i hele landet og for de mange arrangementer rundt omkring. Jeg føler bare selv tak, fordi vi må vise familien og ham, at han var noget særligt.