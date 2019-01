JydskeVestkystens fotojournalist dykkede ned i sit digitale arkiv for at genopleve de visuelle højdepunkter fra 2018. Her deler han sommerens bedste skud med læserne.

HADERSLEV: Kvinder er bare bedst til at feste. Og mændene ved godt, at de går glip af noget, hvis de ikke er inviteret med. I juni, juli og august blev studenterhuen fejret og hestene fik en pause under ringriderfrokosten, da Mette Frederiksen satte sig til bords. Dronning Margrethe skabte en fest på kajen, da hun kom på visit med Dannebrog, og VM i fodbold var en god anledning til en pigefest. Men den mest uforglemmelige, løsslupne fest for kvinderne var måske årets pigefrokost under Vojens Høtte. I hvert fald for dem, som kan huske den.