Se billederne: Festen er i fuld gang på Kløften

HADERSLEV: I takt med at vinden lagde sig henover Kløften Festival, trykkede bandet WhoMadeWho den af for fuld udblæsning på Store Scene. Til stor begejstring for publikum.

I den modsatte ende på Beachscenen var det sandet der begejstrede og fik det indre legebarn frem i flere. På selve scenen gjorde bandet Weal sig godt bemærket.

Nu venter alle på bandet Nephew, der indtager Store Scene med dagens sidste koncert.