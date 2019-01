Se billederne: En biograf-æra i Haderslev sluttede. Arvesølvet er solgt

Snakken går. Der er hektisk travlhed i det, der engang var Haderslevs tidligere biograf, Kosmorama på Torvet, som nu i flere måneder har lagt hen som et sort hul i en rød bygnings facade, som en ejendomsmægler gerne ser solgt.

- Bliver vi ikke nødt til at lukke dem ind i hold?

HADERSLEV: - Jeg har sagt, at de store højttalere står ovenpå. At de mindre står hernede. Hernede står popcornmaskinen også.

Samt alt det andet, der appellerer til enhver loppe-jæger, hvoraf nogle måske engang sad her i mørket og så "Star Wars" og "Løvernes Konge".

Herrelejlighed

En af loppejægerne er Christian Nielsen. Han havde stået i kø i en halv time, inden dørene blev slået op for den endelige udtømning af et stykke lokalhistorie. Personalet var nødt til at lukke de potentielle kunder ind i hold.

Christian kunne efter kort tid erklære sig som ejer af tre styk sammenhængende biografstole. Pris: 1000 kroner.

- De skal være i min herrelejlighed, forklarede den nyslåede ejer, inden han greb mobilen.

- Tre sammenhængende stole - var det dét, du havde brug for?

- Det er det, der er plads til.

- Hvordan vil du få dem hjem?

- Jeg satser på, at nogle kommer med en trailer. Jeg stillede bare op i køen.

Det var der mange, der gjorde. Tømte biffen. For grej og colaskilte. For lampetter og langt liv. For sammenrullede filmplakater. Skrammel og historie.

Med tømningen af Kosmorama er der trukket et stykke tand ud på den lokale biografhistorie, der begyndte på Gravene. Præcist hvornår filmens historie begyndte, står hen i det uvisse, men byens anden biograf åbnede i 1908 på Jomfrustien.

Der, hvor den nuværende Kosmorama ligger.