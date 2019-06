Se billederne: Cliff Richard henrykkede i Gram

Cliff Richard indtog scenen med sin velkendte stemme og et et veloplagt sceneshow, da han gav koncert på Gram Slot fredag aften. Foto: Jacob Schultz

Det var fortrinsvis det "grå guld" der fandt vej til Gram Slot fredag aften, hvor den britiske musiker, Cliff Richard gav koncertmed numre fra seks årtier.

GRAM: Med et nummer lånt fra Elvis Presley satte Cliff Richard gang i sin koncert på Gram Slot, og det fik det fortrinsvis modne publikum til at rejse sig fra deres medbragte festivalstole, og svinge med. I veloplagt stil og med flotte glimmersko dansede den 78-årige musiker ind på scenen. Brittens energiske dansetrin og små vrik med bagdelen fik kvinderne til at hvine, pifte og sukke, og mændene til at fundere over, hvordan i alverden han holdt sig så frisk. - Slap af tøser, råbte en af de "medbragte" mænd med et grin, da kvinder bevæbnede med mobiltelefoner og med sølvstænk i håret trængte sig på for at komme tæt på scenekanten i håb om et billede af deres ungdoms idol.

Foto: Jacob Schultz Sir Cliff leverede hits fra seks årtier. Foto: Jacob Schultz

Skiftende jakker Musikeren præsenterede hits fra seks årtier, og for hvert nyt årti tog han en ny jakke på. 50'ernes hits blev fremført i en pink jakke. Det fik også kvinderne til at hvine. Undervejs blev det til små anekdoter og vittigheder leveret med tilpas dosis af selvironi. Han forklarede blandt andet, at han elskede USA, fordi der var der længere mellem dem, der kunne genkende ham, han betroede blandt andet, at han klippet hos en frisør, der ikke anede, hvem han var. Lige så forklarede han, at han var meget ydmyg over, at dronningen havde slået ham til ridder, hvorfor han nu kunne kalde sig for "sir". Og den ydmyghed tog kegler, og vandt ham tilgivelse for de øjeblikke, hvor stemmen ikke helt slog til, men den har jo også været i sving i seks årtier.

Foto: Jacob Schultz Publikum var i den modne ende, men da britten gik i gang på scenen, blev det også til en svingom her og der. Foto: Jacob Schultz

Selfies med Cliff Cliff Richard drog eftermiddagen inden koncerten på sigthseeing i Ribe, og mens han pænt takkede nej til at tale med pressen, var der mindst en energisk fan, som fik sit livs aften. I fire timer stod han og ventede ved indgangen til Gram Slot i håb om at få stjernens autograf. Alle havde sagt, glem det, men til sidst kom Cliff Richards manager ud, og hjalp den tålmodige fan til en autograf og en selfie. Eftermiddagen igennem havde Laura Brodersen, datter af Sanne og Svend Brodersen hjulpet Cliff Richard og hans folk med at få det de havde brug for, og kort før de forlod slottet for at køre over til scenen, hvor han skulle optræde spurgte manageren, om ikke Laura ville med på et billede sammen med Cliff Richard.

Foto: Jacob Schultz Cliff Richard dansede og æggede til rytmerne, og det vakte begejstring. Foto: Jacob Schultz

Fra Ramstein til Cliff Connie Koldkjær fra Aalborg fik billetter til koncerten i julegave fra sin mand Svend, og han var ikke den eneste mand, der havde scoret point på hjemmefronten på en sådan konto. Også Henrik Skov Andersen, der bor i udkanten af Gram havde givet biletterne i gave til sin kone Tina. Få dage forinden havde han selv været til Ramstein-koncert i København, så det var fra den ene yderlighed til den anden. Han kunne dog synge med, da Cliff tog en hvid blazer på, som symbol på 80'erne.

Foto: Jacob Schultz Hvert årti blev markeret med en ny jakke. Foto: Jacob Schultz

Tilfredshed på slottet Efter godt halvanden time takkede Cliff Richard af og forlod scenen og Gram i al stilhed. Lige så gjorde de 5000 fans, og da planen var tømt for mennesker, lå der intet affald tilbage. - Det kunne de unge på festivals lære noget af, sagde brandkaptajn Lars Damkjær. Slotejer Svend Brodersen, nu med vandrestøvler, var ud på natten lettet og meget glad for afviklingen: - Det er gået rigtig godt, men der er enkelte ting vi skal have justeret på til næste gang, for eksempel flere parkering forbudt skilte, så vi kan få en god afvikling af trafikken. Det vigtige for mig er: at vi får fundet ud af, hvordan vi hele tiden kan blive bedre.

Foto: Jacob Schultz Henrik Skov Andersen var onsdag i København og høre Ramstein, fredag var han og hans kone Tine til Cliff Richard koncert. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Det var et veloplagt publikum der havde fundet vej til Gram. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Knapt 5000 publikummer var på Gram Slot for at høre Sir Cliff Richard. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Aftenen blev foreviget af mange mobilkameraer og enkelte rigtigt kamera. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Sanne og Svend Brodersen markedere forsinket deres bryllypsdag med et kys ovenpå al travlheden. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Cliff Richard trak superfans fra Europa, Canada og New Zealand, som stillede sig i kø fra morgenstunden, før koncerten fredag aften på Gram Slot. Da indgangen åbnede klokken 16:30, startede slutspurten for at nå en plads i første række. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Sanne Brodersen bød velkommen inden aftenens koncert. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Publikum efterlod en totalt ren plæne, selv om de var knapt 5000. Foto: Jacob Schultz

