Se billederne: Årets idrætstalenter for foreningsledere blev hyldet ved stor fest

Foto: Jacob Schultz

Thor Hilbrecht, som ses øverst i billedet, kom i god tid til award-festen i Haderslev Idrætscenter. Han er formand for spillestedet Banehuset i Sommersted, og modtog fredag aften KS Prisen for sit arbejde for at fremme kulturen i kommunen. Foreningen, som Thor Hilbrecht står i spidsen for, har store ambitioner. Den ønsker at skabe et kulturhus på 1500 kvadratmeter i det lille samfund nord-vest for Haderslev. Foto: Jacob Schultz