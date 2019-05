HADERSLEV: April bød på et vejr, som ikke helt havde sluppet sit tag i vinteren helt. Derfor blev nogle mennesker i deres huler. Alene med deres passion eller sammen med ligesindede. Ind imellem overtog solen for en stund, så vi andre - iført alt for lette jakker - kunne erobre den obligatoriske forårsforkølelse. JydskeVestkystens fotograf på Haderslev-redaktionen fangede både det kunstige lys fra steder, som det naturlige lys aldrig når, og den knivskarpe, skrå forårssol, som skar personerne fri af baggrunden og skruede op for fuglesangen.