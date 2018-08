Se alle billederne: Vojens midtby var proppet - Flot optog torsdag aften

Vojens: Julemanden med sine rensdyr, HC Andersen, Donald Trump, Vladimir Putin, Asterix og Obelix, pirater og vikinger er alle samlet i Vojens torsdag aften for at deltage i det traditionsrige optog, der en uundværlig del af byens årlige Høtte-Fest.

Langs vejen står flere tusinde mennesker og følger optoget, og børn springer rundt på gaden for at samle de karameller og slikkepinde, som kastes ud fra deltagerne i optoget. Et par opfindsomme søskende har vendt en paraply på hovedet. Så skal slikket bare ramme i.

- Vi kommer hvert år, og har gjort det i rigtig mange år. Det er noget, der giver sammenhold, for det er ikke altid nemt at være en lille by, lyder det fra naboerne Anders og Line, der følger optoget sammen. Anders mener, at der relativt må være samlet flere af byens borgere, end Københavns Pride kan mønstre.

Mange mennesker er der bestemt. Og humøret er højt.

Byen bakker op- Bare saml dem op, ven, lyder det fra til søn. Langs ruten er flere generationer samlet med bedsteforældre, forældre og så børn, der glædeligt farer rundt for at fange slik. I en rundkørsel sidder to ældre par. De er naboer og har i flere år fulgt optoget. Men ikke altid fra samme post.

- Vi kan ikke huske, hvor længe det har været. Min søn har været med som arrangør, det var på 25. år sidste år. Så det er længe, siger Peter Frank. Alle fire er enige om, at det er godt for byen med optoget.

I optoget er der motorcykler, busser, go-carts som fragter deltagerne igennem den kilometer lange strækning. De deltagende er smilende, engagerede, og det er tydeligt, at der er blevet brugt tid på forberedelsen.

- Vi er med for at støtte op om noget, der er en vigtig del af byens historie. Hvert år er det en god oplevelse, der støttes op om det, så derfor skal vi også gøre noget ud af det, siger Line fra Blå Spejder i Vojens. De er klædt ud efter karakterer fra Harry Potter-universet.

Optoget er endnu en gang startskuddet til Høtte-festen, der hele weekenden løber af stablen i Vojens.