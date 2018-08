Se alle billederne: Hundredvis af kvinder droppede mændene for en aften

VOJENS: Nåede du ikke at få billet til årets pigefrokost, eller er du simpelthen bare af det forkerte køn - altså af hankøn - kan du her se, hvad du glip af i festteltet på Høtte-pladsen fredag aften. 500 kvinder i alderen fra 18-60 år havde fulgt opfordringen fra arrangørerne, som havde kaldt årets tema for Let's Boogie. Flere hundrede deltagere stod klar i mønstrede buksedragter, skinnende kjoler eller trompetbukser, da teltet åbnede klokken 17.00. Så blev der pyntet borde og handlet rigeligt ind i baren, som havde en times tid med dobbelt op på en vodkadrik med jorbærdsmag.

Herefter spiste deltagerne deres medbragte mad, og der blev spottet alt fra saltstænger og pommes frites til lækre tapas. Ind imellem måtte borde og plastikkrus med kulørt sukkervand passe sig selv. DJ'en og dansegulvet lokkede, og slanger af farvestrålende klædte kvinder snoede sig dansende mellem borde og bænke i en fællesdans, så afro-parykkerne og crêpede frisurer vuggede i takt. Efter 20.00 blev musikken levende, da femmands-orkestret Båndsalat spillede op til narrestreger med Earth, Wind and Fire's September og Lets Groove.

Først klokken 01.00 blev teltdørene åbnet for mænd, som kunne få et kig ind til kvindernes hemmelige boogie-fest.