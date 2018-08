Se alle billeder: Flere end 600 til ringriderfrokost i Vedsted

Socialdemokratiets statsministerkandidat, Mette Frederiksen, fik et knus og et klap bagi af H. P. Geil, da han efter sin tale ved ringriderfrokosten gik tilbage til sin plads. Foto: Jacob Schultz

Borgmester H. P. Geil (V) og Socialdemokratiets statsministerkandidat, Mette Frederiksen, var hovedtalere, da flere end 600 fredag var til ringriderfrokost i Vedsted.

Vedsted: Socialdemokratiets statsministerkandidat er ikke bange for at slå igen. Det fik de 608 deltagere ved ringriderfrokosten i Vedsted fredag eftermiddag et håndgribeligt bevis på. Mette Frederiksen indtog nemlig som den første kvinde nogensinde talerstolen efter en munter og slagfærdig borgmester H. P. Geil (V), der mente, at Mette Frederiksen skulle sikre sig, at partifællerne Jesper Petersen og Henrik Rønnow eskorterede hende sikkert ud af teltet klokken 17, når frokosten sluttede. - For jeg kan jo se, at du har en hestehale, og det kunne jo godt tænkes, at nogen her ville trække hesten op i vognen med et klap bagi, sagde H. P. Geil til stor moro for de mange frokostgæster.

Noget for noget - Tjah, da jeg sad dernede og tænkte på, hvordan jeg egentlig skulle få hul på min tale efter at have hørt borgmesterens, kom jeg til at tænke på, at det jo har været varmt denne sommer, rigtig varmt. Men temperaturen har jo nok været ekstra høj for den afgåede bestyrelsesformand for VUC Syd, indledte Mette Frederiksen finurligt sin tale med et skævt blik til H. P. Geil, der indtil foråret var formand for bestyrelsen for den skandaleramte institution og efter sin tale både havde hevet Mette F i hestehalen og klappet hende i bagdelen. Noget for noget. Mette Frederiksen lod sig således ikke anfægte af borgmesterens kærlige opmærksomhed, og frokostgæsterne krediterede da også hendes slagfærdige finte med både klapsalver og latter.

Vakkelvoren taburet Formanden for Danmarks største parti bevægede sig siden i sin tale over på forskelle og ligheder i dansk politik. - Alle har forstået, at vi kommer til at mangle håndværkere. Det ser vi jo med Lars Løkke. Han sidder på en lidt vakkelvorn taburet. På mange punkter ligner Socialdemokratiet og Venstre hinanden. Men i Socialdemokratiet tænker vi dog politikken igennem, inden vi lægger den frem. Venstre lægger den bare frem. - Men Geil, jeg synes, du skulle invitere regeringen til at komme til ringriderfrokost her i Vedsted. Ringridning er på mange måder som politik. Det kræver jo koncentration, hvis man skal ramme ringen siddende på en hest i galop. Regeringen rammer meget lidt, og topskatten er hverken sat ned eller pensionsalderen sat op, sagde Mette Frederiksen.