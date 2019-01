Sdr. Otting-forældre i oprør

- Det er mærkeligt, at man kan sidde og have det skidt og se på pavillonerne udenfor, synes formanden for bestyrelsen ved Sdr. Otting Skole. Langt flere end 20 elever har gener, understeger han. Arkivfoto: Jacob Schultz

Forældre er begyndt at lede efter alternativer til Sdr. Otting skole på Kløvermarken. Langt flere end 20 elever er ramt af gener, siger formanden for skolens bestyrelse.

HADERSLEV: Skolebestyrelsen ved Sdr. Otting Skole er i oprør over beslutningen om at lade elever og lærere blive i klasselokalerne. Efter et ekstraordinært møde i økonomiudvalget stod det klart, at sagen tages op igen på næste ordinære møde, og så længe sker der ikke noget på skolen.

Jeg har talt med en mor, hvis søn har gener, men som ikke har kontaktet ledelsen. Hun glæder sig bare over, at han snart er færdig, fordi han går i 9. Mathias Christiansen, Sdr. Otting Skolens bestyrelse

Hurtig reaktion Sent mandag aften udsendte bestyrelsen en pressemeddelelse, hvor den opfordrede til, at unge og voksne omgående flytter over i de pavilloner, der stadig står på skolens grund. Bestyrelsen opfordrer familierne og ansatte til at søge læge, hvis de oplever gener og til at give ledelsen besked bagefter. - Situationen er særdeles uholdbar, og vi ønsker omgående handling. Vi kan ikke leve med det faktum, at børn og voksne bliver syge af at gå i skole og på arbejde. Derfor er det vores klare holdning, at vi må ud ad skolen, indtil vi har en konklusion på årsagerne til gener og fysiske reaktioner, skriver formanden Mathias Christiansen på vegne af bestyrelsen.

Folk vil væk Samtidig opfordrer bestyrelsen til, at børn der bliver holdt hjemme, indtil undervisningen flyttes, ikke bliver registreret som ulovligt fraværende. - Skal ledelsen ikke registrere det? - Jo, men derfor kan vi godt opfordre til det. Vi snakkede om, hvorvidt det skulle med. Jeg synes det, da det er en ret speciel situation, siger Mathias Christiansen. - Det mest bekymrende er, at hvis vi skal beholde de bygninger, så holder forældre deres børn ude af skolen til næste skoleår, og så får vi problemer med at samle en 7. klasse. Vi får også besked om forældre, der vil flytte deres børn nu, så også 8. og 9. klasse bliver mærket af det. I kølvandet på mødet i økonomiudvalget oplyste Henrik Rønnow, at det drejer sig om 20 elever, men det tal er misvisende, siger Mathias Christiansen: - Det er bare dem, der har henvendt sig til ledelsen med det. Jeg vil gætte på, at det er samme forhold som blandt lærerne - altså halvdelen. Det er selvfølgelig gætværk, men det er langt flere end 20 elever. Jeg har talt med en mor, hvis søn har gener, men som ikke har kontaktet ledelsen. Hun glæder sig bare over, at han snart er færdig, fordi han går i 9.