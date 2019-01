Sdr. Otting-forældre: Flyt elever og lærere straks

HADERSLEV: Elever og lærere skal straks flyttes fra lokalerne på Sdr. Otting Skole på Kløvermarken.

Reaktionen fra bestyrelsen i kølvandet på det ekstraordinære møde i økonomiudvalget mandag den 14. januar kommer prompte. I udvalget mener flertallet, at man bør afvente embedslægens vurdering, fordi undersøgelser har frikendt lokalerne.

- Vi går ind for et forsigtigheds-princip i denne situation, skriver bestyrelsesformand Mathias Christiansen i en pressemeddelelse på vegne af bestyrelsen.

- Situationen er særdeles uholdbar, og vi ønsker omgående handling. Vi skal være helt sikre på, at skolen er sund og sikker at have sin dagligdag i, skriver formanden blandt andet.

Hvis forældre vælger at holde deres børn hjemme, indtil undervisningen flyttes, opfordrer bestyrelsen til, at dette ikke registreres som fravær.

Formanden for det ansvarlige udvalget for børn og familier, Henrik Rønnow (S) mener som forældrene, at elever og lærere skal flytte over i pavilloner, indtil den endelige rapport ligger klar den 24. januar.