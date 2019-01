Sdr. Otting Skole: Ny leder er en gammel kending

HADERSLEV: For kort tid siden blev det på Sønder Otting Skoles hjemmeside bekendtgjort, at den nye skoleleder bliver Jacob Due Hansen, der tidligere har været afdelingsleder på skolen.

I beskeden på hjemmesiden står der således:

Haderslev Kommunes Økonomiudvalg besluttede mandag den 21. januar 2019 at styrke ledelseskraften på Sønder Otting Skole, så der er fuld ledelsesmæssig fokus på begge skolens afdelinger. Det betyder, at skolens ledelse deles på to ledere - én på hver matrikel. Onsdag den 23. januar 2019 tiltræder Jacob Due Hansen som leder af Sønder Otting Skoles ungeunivers. Jacob har tidligere været afdelingsleder på skolen, indtil han i 2016 blev leder af Sprogskolen. Karsten Rudbeck Jessen er fremadrettet leder af Buegade-matriklen. "Jeg ser frem til at komme i gang med den ledelsesmæssige opgave, der ligger foran mig. Det er en beslutning, jeg har skullet træffe forholdsvis hurtigt, men jeg glæder mig til at komme tilbage i arbejdsfællesskabet på skolen og være med til at styrke skolen i sydbyen", lyder det på hjemmesiden fra Jacob Due Hansen.

JydskeVestkysten følger op på sagen.