Sdr. Otting: - Nu vil vi have arbejdstilsynet på banen

Tilsynet for Patientsikkerhed siger god for, at lokalerne på Sdr. Otting Skole kan bruges til undervisning. Både byrådsmedlem og skolebestyrelsens formand vil have arbejdstilsynet ind i sagen.

- Jeg kan ikke forstå, at det ikke er sket for længst. Hvorfor skal vi vente hele tiden, siger Mathias Christiansen.

Det mener formanden for udvalget for børn og familier, Henrik Rønnow (S), og han bliver bakket op af formanden for bestyrelsen på den indeklima-plagede skole:

HADERSLEV: Næste skridt skal være at få Arbejdstilsynet til at kigge på forholdene på Sdr. Otting Skole.

Alligevel mener både Henrik Rønnow og Mathias Christiansen, at det var rigtigt at sende elever og lærere tilbage til barakbyen:

Tilsynet konkluderer, at det "vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at benytte skolens lokaler til undervisning."

Reaktionerne kommer efter, at Styrelsen for Patientsikkerhed - det, der tidligere hed embedslægen - har sendt den rapport, alle parter omkring Sdr. Otting Skole har ventet på i flere dage.

Ikke helt frikendt

Undervisningen skal foregå i pavilloner de næste to måneder, mens de sidste undersøgelser gøres færdige. Det er klasselokalerne, der skal undersøges, mens faglokalerne fortsat kan benyttes.

Selv om tilsynet mener, at det er forsvarligt at anvende skolens lokaler, er Mathias Christiansen ikke sikker på, at skolen er helt frikendt:

- Jeg læste det ikke som om, det er en helt normalt skole, vi taler om, siger bestyrelsesformanden, der også hæfter sig ved en anden ting:

Tilsynet for Patientsikkerhed har ikke modtaget en byggeteknisk rapport om den oprindelige fugt- og skimmelsvamps-problematik.

Tilsynet kommer med en række anbefalinger. Foruden at kontakte arbejdstilsynet anbefaler tilsynets læge, at fund af skimmelsvampe på oversiden af loftsplader på to af skolens gange bør undersøges nærmere. Familier, der har mistanke om, at børnene blive syge på grund af indeklimaet, bør kontakte deres egen læge, skriver tilsynet. Kommunen bør endvidere overveje at inddrage den kommunale sundhedstjeneste.