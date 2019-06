Scoop for Gram Slot: Cliff Richard giver koncert i slotparken

Den levende legende Sir Cliff Richard giver blot fem koncerter i 2019. Tre i England, to i Danmark, heraf den ene i Gram. Brødrene Olsen, eller i hvert den ene halvdel, giver den som opvarmningsband for den britiske musiker, og det er ikke tilfældigt.

GRAM: At Sir Cliff Richard har fået øje på Gram Slot, kan man takke John Christoffersen fra Christopher Entertainment for. Han er nemlig legendens mand i Danmark. Cliff Richard har tillid til ham, og det er John Christoffersen, der har udset Gram Slot til at være ramme om en af de få koncerter, der skal markere stjernens 60 års jubilæum som musiker.

- Jeg har gennem nogen tid haft øje på Gram Slot, som har fået et godt ry i branchen. De kan håndtere store koncerter og der er styr på tingene, og så er udviklingen af Gram Slot jo en fantastisk historie, lyder det fra John Christoffersen.

En historie, som den 78-årige Cliff Richard nok også får at høre, selv om det vigtigste for musikeren bliver at levere et brag af en koncert med hits fra seks årtier.

John Christoffersen vandt musikerens tillid i forbindelse med en koncert på Færøerne, hvor han var med til at sikre, at alt klappede, som det skulle. Siden fik han til opgave at arrangere stjernens danske koncerter, og i dag er forholdet mellem de to mere end blot business.