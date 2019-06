Sankthans blev fejret i skovens dybe fred

Fire kilo havde de med, og nok lidt for meget. Mandag er skoledag, og der var derfor knap så mange børn med. Til gengæld hyggede mange voksne sig med at bage et brød af den lækre dej.

Rank og frejdig stod hun, indtil der blev sat ild i hende, og så både brændte og hylede hun til fornøjelse for de mange mennesker, der var dukket op ved søbredden for traditionen tro at fejre sankthans.

Tørning: En god heks kræver en god kittel eller malerdragt, nogle strømpebukser, halm, en kjole og et eller to heksehyl.

Kloge kvinder - og mænd

Årets båltaler var Mads Skau, medlem af regionsrådet for Venstre - og lokal for Hammelev. Han kom i sin tale ind på heksenes historie, og hvordan "heksebibelen" "Heksehammeren - Malleus maleficarum" fra 1487 nøjagtigt angav retningslinjer for, hvordan myndighederne skulle opspore, afsløre, efterforske og retsforfølge trolddom og heksekriminalitet. Også hvordan bogen beskrev, at alle hekse fra en ung alder var slaver af deres kødelige lyster.

- Den bygger på folkedomstolen og frygten for kloge kvinder, sagde Mads Skau, som slog fast, at der i dag heldigvis er mange kloge kvinder - også i den politiske verden:

- Den kongelige undersøger og måske vordende statsminister er en kvinde, vores konge er en kvinde, den måske kommende formand for Europa-parlamentet kan også blive en kvinde og formanden for regionsrådet er en kvinde. Der er kloge kvinder - og også mænd alle vegne.

- Vi skal passe på, at vi ikke ser kvindelige hekse og mandlige trolde, og lad os se, hvad der samler i stedet for, hvad der skiller, sagde Mads Skau med henvisning til blandt andet me too-kampagner.

"Vi vil fred her til lands, sanktehans," sang de mange fremmødte, og mon ikke Susanne og Keld Hansens heks til sidst også fik fred. Hun holdt i hvert fald op med at hyle.