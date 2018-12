VOJENS: Også samaritterne fra Dansk Folkehjælps lokale afdeling har haft travlt med at pakke og uddele julehjælp. 50 enlige forsørgere med børn under 18 fik julepakker til værdi af 500 kroner. De indeholdt blandt andet steg eller and og kartofler, æbler med mere. Derudover var der også et gavekort til Fætter BR og et til Sportsmaster, begge på 500 kroner og en ekstra gave fra VGIE. Det var blandt andet salget af pølser på 1. maj og tombola på årets Høtte, der finansierede julehjælpen.