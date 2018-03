Salg af psykiatrisk sygehus: Borgerlige slipper for videre tiltale

Ankestyrelsen afviser at gå ind ind i salget af det tidligere psykiatriske sygehus i Haderslev. Danske Diakonhjem køber kun halvdelen.

Socialdemokraterne og SF får nem intet ud af at klage over beslutningen til Ankestyrelsen. De to partier ønskede, at styrelsen skulle efterprøve lovligheden af, at kommunen og Danske Diakonhjem byttede de halvdele, de hver især skulle købe. Denne byttemanøvre, mente SF og Socialdemokraterne, var ulovlig, fordi den efter deres mening kun havde ét formål: At støtte en privat virksomhed.

HADERSLEV: Det borgerlige flertal, der har besluttet, at kommunen skal købe halvdelen af det tidligere psykiatriske sygehus, slipper for videre tiltale.

Oprindeligt ville Danske Diakonhjem købe den vestlige del af det tidligere psykiatriske sygehus, mens kommunen skulle købe den østlige. Dermed blev det diakonhjemmenes hovedpine at udfordre søbeskytteseslinjen, der sætter grænser for, hvor tæt man må bygge på vand.

Ikke principiel

I deres brev til Ankestyrelsen hæftede Bent Iversen (SF) og Henrik Rønnow (S) sig ved, at Haderslev Kommune ikke tidligere har haft planer om at købe psykiatrien og heller ikke har aktuelle planer for brugen af dem.

Ankestyrelse mener imidlertid ikke, at sagen er principiel. Styrelsen skriver, at den skal vurdere, om en sag er generel egnet til at understøtte det kommunale tilsyns overordnede formål og funktion.

"Vi skal herved blandt andet lægge vægt på, at om det vil have væsentlig betydning, hvis vi som statens tilsyn med kommuner og regioner vælger at tage sagen op til behandling."

Og videre:

"Sagen skønnes således ikke at have principiel eller generel betydning eller alvorlig karakter for kommuner og/eller regioner som helhed."

Ankestyrelsen mener endvidere, at der ikke er mange sager af den karakter eller "et væsentlig retsspørgsmål, som styrelsen ikke tidligere har taget stilling til, eller som i praksis har givet anledning til tvivl."