Sag om krænkelse af ældre kvinder kommer ikke for landsretten

Det er stadig ikke fastslået hvilken chauffør, som krænkede to ældre kvinder under kørsel med Flextrafik til og fra sygehuset. Og ingen bliver tilsyneladende dømt for de to episoder.

HADERSLEV: Der bliver ikke en anden runde i sagen mod den 26-årige chauffør, som i sidste måned blev frifundet for to tilfælde af blufærdighedskrænkelser af ældre kvinder. - Statsadvokaten har ikke fundet grundlag for at anke. Men jeg kan ikke se på hvilken baggrund. Der kommer ikke til at ske mere, bekræfter Malene Seidenfaden, som var anklager under retssagen. JydskeVestkysten har kontaktet Statsadvokaten for at få uddybet grundlaget for afgørelsen. Men Statsadvokaten er endnu ikke vendt tilbage med et svar. Afgørelsen huer ikke den 84-årige kvinde, som var det ene af de to ofre i sagen. Hun kunne ikke selv genkende den 26-årige som gerningsmanden. - Jeg kan ikke helt slippe det, hvis det er den skyldige, og jeg ikke kunne genkende ham. Jeg synes, det er underligt, at man ikke kan finde den mand, når vi andre kan gå ind i gamle systemer og finde de mest mystiske ting. Det kunne man vel også i den sag, siger hun.

Uhyre sjældent tilfælde Hun er specielt ked af, at der blev kastet mistanke på en anden chauffør, som også blev afhørt af politiet. - Jeg kørte med ham nogenlunde samtidigt, så det var måske rimeligt nok. Men det var ikke ham. Vi havde lige oplevet en voldsom færdselsulykke, og den mand har været så ked af, at blive kontaktet af politiet. Jeg er glad for, at jeg har truffet ham senere i en taxa, så jeg kunne forsikre ham om, at det ikke var mig, der havde sagt noget om ham. Det var både han og jeg lettet over. Hos Flextrafik forsikrer man, at den slags sager meget sjælden forekommer. - Det her er jo meget, meget usædvanlige tilfælde. Det kan ske her, ligesom det kan ske på gader og stræder. Det er jo slet ikke nogen dagligdags ting overhovedet, siger afdelingschef Michael Aagaard. - Har I oplevet andre tilfælde tidligere? - Det er uhyre sjældent, at vi hører om, at nogen har den oplevelse, at der er sket noget. Vi overholder proceduren med at gå til politiet med det, og vi orientere selvfølgelig vognmanden, så han kan tage det skridt, han må mene, er nødvendigt.