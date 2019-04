Sådan kommer du igang

1. Overvej inden du køber en racercykel, hvad du er for en type: Er du mest til hygge og frisk luft eller der bor en lille fart- og konkurrencedævel i dig? Er du mest til at hygge dig med ting og ikke har dyrket sportskonkurrencer, så skal du ikke investere i en dyr racercykel. Ved du med dig selv, at du snart vil kigge langt efter dem, der kører stærkt, så skal du fra starten tænke i at købe en bedre cykel, som er lettere og med bedre udstyr. Mange fortryder, at de købte for billigt fra start.

2. Du skal indregne tøj, sko, briller, ekstra dæk og slanger i budgettet, når du ser på cykler. Det skal spille sammen, se smart ud, for det betyder noget, at man ikke ser alt for kikset ud, selv om maven fylder lidt for meget. Der skal være lidt stil over det. Det virker tilbage på en positiv måde.

3. Hvis ikke, du har nogen at cykle med, så meld dig ind i en cykelklub. Vi er alle startet et sted og husker, hvordan det var at være ny. Kan du ikke følge med i starten, når de kører, så aftal med dem, at du holder så længe, du kan, og så finder du selv hjem. Men en dag kan du følge med hele vejen. Det tager tid for de store muskelgrupper at vænne sig til at transportere ilt. Hav tålmodighed.