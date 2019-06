Sådan gik valget i Haderslev Kommune

Alle sydjyske øjne var sent onsdag aften rettet mod Haderslev. Haderslev var nemlig den eneste af de sydjyske kredse, der kort før efter klokken 22.30 manglede at blive grøn - og dermed have optalt alle stemmer.

Optællingen i Haderslev Vest - én af Haderslev Kommunes 34 afstemningssteder med i alt 3195 stemmeberettigede - trak nemlig ud. Præcis klokken 22.49 kom valgstedet dog med, og valghandlingen var officielt afsluttet.

Valgets store taber blev Dansk Folkeparti, der gik tilbage med 15,9 procentpoint - hvilket svarer til 5800 stemmer - i forhold til det seneste valg.

Nye Borgerlige gjorde det godt i Haderslev. Partiet fik 5,2 procent af de samlede stemmer, mens også Socialdemokraterne fik et godt valg. Partiet forbedrede sin stemmeprocent i forhold til det seneste folketingsmedlem med 3,1 procentpoint, hvilket er bedre end landsresultatet. Venstre fik et endnu bedre valg og gik frem til 28,1 procent af de afgivne stemmer. Det svarer til en fremgang på 4,2 procentpoint i forhold til det seneste valg.