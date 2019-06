Så tælles der op - Aarø kom først

For godt en halv time siden sluttede valghandlingen i Haderslev midtby, og de valgtilforordnede er godt i gang med at tælle stemmer op.

Cirka et kvarter før lukketid var stemmeprocenten på 77 procent, hvilket skuffede valgtilforodnet Svend Aage Dyrholm:

- Arh, det er ikke helt godt. Det gik så godt til middag, men så her over middag, så blev der lidt for stille. Måske er det fridagen eller det gode vejr. Jeg ved det ikke. Men så lavt plejer vi ikke at ligge, siger Svend Aage Dyrholm.

Han forventer at have talt de cirka 2.500 stemmer op ved ti-tiden.

Stemmeprocenten i kredsen blev på 85,5 procent.