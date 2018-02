Så kan der bestilles billetter til dambåden

Der er lavet sejlplan for maj og juni for dambåden, der stævner ud på sin første ordinære sejlads den 1. maj. Billetter kan allerede bestilles nu.

Prisen for en ordinærtur bliver på 100 kroner for voksne og 50 kroner for børn.

- Det bliver meget stort, siger Peter Jørgensen, der oplyser, at der foreløbig er lavet sejlplaner for maj og juni. Inden påske bliver sejlplanen for resten af sæsonen opdateret.

To ordinære afgange er ifølge sejlplanen planlagt til den store premieredag, som der allerede nu kan købes billetter til via dambådens hjemmeside og Destination Sønderjylland.

- Det bliver meget interessant at se, hvor stor interessen er, siger Peter Jørgensen, der glæder sig til at se båden glide ud på sin første sejlads med passagerer.

Båden er bygget til at kunne rumme passagerer fra en hel bus. I dambådsgruppen håber man, at sejladserne fra inderdammen og ud på yderdammen bliver en turistattraktion, der kan gøre det attraktivt at køre til Haderslev og få en oplevelse i byen eller i naturen omkring dammen.

Fire steder kan man stige på og af dambåden, nemlig ved Wittenbergplads ganske få meter fra den indre by, ved vandrerhjemmet, Bergs Plads og ved Damende.

Alle fire steder er der bygget anløbsbroer, så dambåden kan lægge til og fra, og så passagererne let kan stige af og på.

Inden premieresejladsen 1. maj vil dambåden blive officielt indviet:

- Jeg håber, vi kan gøre en folkefest ud af det, siger Peter Jørgensen, der endnu ikke har dato for dette arrangement.

Under kampagnen "Giv Haderslev en dambåd" gik en stor folkeindsamling i november 2015 i gang. Målet var at skaffe de resterende 1,8 millioner kroner, der manglede for at kunne finansiere båden. Mange - både private og erhvervsdrivende - bakkede op og indbetalte både store og små beløb på dambådens konto.