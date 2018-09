HADERSLEV: Mange stamkunder var kommet for at sige farvel til Finn Wissmann, da han tirsdag havde sidste dag som pølsemand i Haderslev.

Igennem 25 år har Finn drevet Finn's Pølse & Ishus på Gravene.

Nu er det slut med at pendle frem og tilbage mellem Haderslev og bopælen i Sønderborg, hvor Finn blandt andet er aktiv i den lokale vinterbadeklub, Sønderborg Vikingeklub.

Finns pølsehus er blevet lidt af en institution i Haderslev - ikke mindst på grund af pølsemandens måde at være på.

- Det er ikke fordi, at hans pølser er gode. Men han er rar, lød det drillende fra Tommy Jensen på afskedsdagen.

Tommy og hustruen Kirsten har været stamkunder hos Finn Wissmann gennem mange år.

I pølsehuset er der altid kaffe på kanden og tid til en snak om stort og småt.

- Nogle gange ringer vi også på forhånd og siger: - Hvis du giver kaffe, så tager vi kage med, siger Tommy og Kirsten Jensen.

En anden stamkunde Torben Koster fortæller, at han godt kan hængende halvanden time i pølsehuset.

- Jeg er kommet her lige lige siden, at Finn byggede nyt pølsehus for 14 år siden. Det er også meget på grund af det sociale. Der er altid nogle, man kender hernede, som man kan få en snak med, siger han.

Finn har da også været utrolig glad for sin tid som pølsemand i Haderslev.

Men han har besluttet at gå på efterløn som 62-årig, fordi han gerne vil have tid til andre ting i sit liv.

Han vil huske tilbage på de mange gode stunder han har haft med kunderne. Flere er blevet hans venner for livet.

"Verdens bedste ven" står der for eksempel på et krus, som Finn Wissmann fik i afskedsgave af en af sine trofaste kunder i går.

Tommy og Kirsten Jensen var kommet kørende fra Bevtoft for at overraske Finn med to flasker god rødvin.

- Vi ses også fremover, for han skal da have sine boller i karry engang imellem. Hans kone hader boller i karry, så det får han ellers ikke, siger Kirsten Jensen med et grin.

Finn Wissmann har solgt pølsehuset til en dame fra Kolding, hvis søn også hedder Finn, Derfor vil pølsehuset også fremover hedde Finn's Pølse & Ishus.