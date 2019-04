Så fik Alex Bødiker sin egen flise

Fire forsvundne fliser - to dukkede op igen

Udover nedlæggelsen af den nye flise for Alex Bødiker, var der to tidligere æreshertuger, der blev gen-nedlagt ved torsdagens ceremoni ved Stormklokken.Det var Eiler Helsinghoff (udnævnt 1975) og Marianne Møller (1979).



Deres fliser var forsvundet men dukkede senere op og blev indleveret til en nærliggende tøjbutik.



To andre forsvundne fliser er aldrig dukket op. De er måske blevet ødelagt i forbindelse med noget rør-arbejde Ved Stormklokken for nogle år siden. I hvert fald er der ved at blive lavet nogle nye fliser, men arbejdet er blevet forsinket af, at kommunen har været nødt til at skifte leverandør undervejs, fortæller kulturkoordinator Gry Vissing Jensen.



De manglende æreshertug-fliser er: Richard Jensen (1992) og Gudrun Awa Jørsing (2012).



De vil blive gen-nedlagt på et senere tidspunkt.