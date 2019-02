Så er det officielt: VUC Syd overlever - men midlertidigt styre bliver

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har torsdag formiddag offentliggjort, at ministeriet vil følge den fremlagte redningsplan for VUC Syd. Skolen overlever, men bygninger skal sælges, og hovedkvarteret flyttes til Aabenraa. Midlertidigt styre bliver på skolen og skal iværksætte en økonomisk genopretningsplan

Afgørelse: VUC Syd overlever, men i en noget anden udgave, end vi kender den i dag. Sådan lyder fremtiden for den skandaleramte skole, efter undervisningsminister Merete Riisager (LA) torsdag formiddag har fremlagt sin afgørelse om skolens fremtid. Dermed følger ministeren den redningsplan, som et midlertidigt styre fremlagde i slutningen af januar.

Styret anbefaler, at hovedkvarteret flyttes fra Haderslev til Aabenraa, og så skal bygningerne i Haderslev, Tønder og Gram sælges. VUC Syd skal beholde bygningerne i Sønderborg og Aabenraa, men leje en del af bygningerne ud. Samtidig er det blevet besluttet, at det midlertidige styre for VUC Syd fortsætter endnu en periode som fungerende bestyrelse, og tager ansvar for at udarbejde og iværksætte en detaljeret genopretningsplan for institutionen. Genopretningsplanen for VUC Syd skal håndtere de store udfordringer med blandt andet at sikre en forbedret likviditet, frasalg og udlejning af bygninger samt gennemføre generelle effektiviseringer og varetage den daglige drift af institutionen.

- Jeg har ud fra en samlet vurdering af VUC Syds situation truffet beslutning om, at institutionen ikke skal nedlægges. Der vil således fortsat være et selvstændigt VUC Syd, forankret lokalt, hvilket jeg finder overordentligt glædeligt for borgerne i Sønderjylland. Der har ikke været nogen lette løsninger i sagen, og i de kommende år skal der gennemføres en særdeles vanskelig genopretning af VUC Syd, hvor alle gode kræfter må give deres bidrag til at hjælpe, så VUC Syd kan fortsætte som selvstændig og økonomisk bæredygtigt institution, siger hun i en pressemeddelelse.