Så er det finaletid: Ishockeyfeberen brænder i Vojens

VOJENS: Der er ishockeyfeber, for alle snakker om ishockey.

Blandt alle disse er Kim Autzen, indtil sidste år formand for SønderjyskE Ishockeys fanklub. Han glæder sig som alle andre over, at SønderjyskE igen skal spille finale efter nogle år at have måttet spille andenviolin i ishockeyserien.

- Det er da stort, at vi er i finalen, så det bliver en fest, siger Kim Autzen.

Også SønderjyskE's ledelse ser frem til finaleserien, som begynder fredag den 12. april. Om første kamp spilles i Vojens, afhænger af, hvordan den anden semifinaleserie mellem Rungsted og Frederikshavn slutter.

- Vi gør altid alt for, at publikum får en god oplevelse. Men til finalekampene i Vojens gør vi lidt ekstra. Vi arrangerer nok noget livemusik inde i arenaen, og uden for vil vi stille boder op. Vi har erfaring for, at tilskuerne møder i god tid, så derfor vil vi give dem mulighed for at købe en fadøl eller andet inden kampstart, siger administrerende direktør i SønderjyskE, Klaus Rasmussen.