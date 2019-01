SF'er vil styrke demokratiet: Borgere skal kunne stille forslag

Bent Iversen (SF) vil have mere demokrati og borgerinddragelse. Han har derfor stillet et forslag til byrådet om at indføre en ordning med borgerdrevne forslag. Arkivfoto: Mette Mørk

Haderslev Byråd skal tirsdag behandle et medlemsinitiativ fra Bent Iversen (SF). I lighed med andre kommuner skal borgere i Haderslev også have mulighed for at stille forslag med ønsker.

Borgerne i Haderslev Kommune skal politisk have mulighed for at få vedtaget deres egne forslag af Haderslev Byråd. Det mener SFs Bent Iversen, der tirsdag derfor sender et forslag om at indføre en prøveordning med borgerdrevne forslag til afstemning i byrådssalen. Bent Iversen vil med sit forslag øge borgernes interesse for kommunens opgaveløsning og samtidig stimulere engagementet i kommunens og byrådets arbejde. Ifølge Bent Iversen skal forslag fra en eller flere borgere bosiddende i Haderslev Kommune derfor behandles af byrådet, hvis forslaget indenfor en periode på 12 måneder kan samle tilstrækkelig med støttetilkendegivelser fra Haderslev-borgere. SF'eren mener, at antallet af støttetilkendegivelser skal svare til det antal stemmer, der ved seneste kommunalvalg gav en plads i Haderslev Byråd - altså cirka 950 stemmer. - Ved at åbne for muligheden for at stille forslag og få dem behandlet af byrådet vil vi også opnå en generel øget politisk debat og engagement omkring emner, som er vigtigere for borgerne og dermed også for byrådet, forklarer Bent Iversen i sin begrundelse.

Sådan kan det fungere 1. En eller flere borgere stiller et forslag og indsender det til kommunens forvaltning.2. Forslaget bliver opslået på kommunens hjemmeside, hvorefter andre borgere kan støtte det med angivelse af navn, adresse og email.



3. Opnår forslaget tilstrækkeligt med støtteerklæringer - cirka 950 - skal byrådet behandle forslaget på et byrådsmøde, eventuelt efter forudgående behandling i et relevant fagudvalg.



4. Har forslaget i løbet af 12 måneder ikke opnået tilstrækkelig med støtteerklæringer, bortfalder det.



5. Forslaget skal have relevans i forhold til kommunens opgaver, og forslag, der allerede er behandlet i byrådet, kan ikke genfremsættes af borgere.

Andre steder En række kommuner har i dag allerede indført muligheden for at borgere kan samle et tilstrækkeligt antal støtteerklæringer til et forslag, så det kan behandles i byrådet. Blandt andet Odder, Ringsted, Middelfart, Esbjerg og Varde giver borgerne muligheden, og det samme har Folketinget gjort. I Odder, hvor det er besluttet, at unge fra det 15. år kan stille forslag, har der blandt andet været stillet forslag om at give økonomisk tilskud til hjemmepasning af børn, holde Torvet fri for biler, og i Middelfart har der været stillet forslag om svømmehal i Nr. Åby eller Ejby samt at byrådsmedlemmer skal i praktik. Ingen af forslagene har indtil videre fået tilstrækkelig opbakning. Ifølge Bent Iversen har Albertslund Kommune dog på baggrund af et borgerforslag vedtaget at etablere et lokale til musikglade unge.

Et fingerpeg Bent Iversen frygter af samme grund ikke, at byrådet i Haderslev vil blive oversvømmet med borgerforslag. - Det er ikke let at samle et tilstrækkeligt antal støtteerklæringer og kun få forslag vil nå frem til byrådets behandling, vurderer han. - Men de forslag, der bliver oprettet, vil give byrådet et fingerpeg om, hvor borgerne ser uløste opgaver, og borgerforslag kan derfor på den måde være med til at inspirere byrådsmedlemmerne i deres politiske arbejde, mener han. Økonomisk finder SF'eren ikke, at det vil koste kommunen ekstra penge. Det vil kunne løses inden for det vedtagne budget. - Men det er et forsøg på at udvide demokratiet og befolkningens deltagelse i det. Så lad os prøve det i en forsøgsperiode og se, hvad der kommer ud af det. Hvis et flertal ikke vil støtte unge på 15 år mulighed for at søge politisk indflydelse, så vil den naturlige aldersgrænse for at stille forslag være lig med valgretsalderen på 18 år, lyder det fra ham.