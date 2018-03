SF vil have en deadline for sygehusbygningens skæbne

Udviklingen i det naturskønne område bremses af, at ingen ved, hvad der skal ske med de tomme bygninger, mener SF. Partiet foreslår, at staten får en frist på fire år til at finde en løsning.

- Nej, men da mener jeg, at i alt otte år i alt må være en rimelig tidsfrist til at afklare: Kan bygningen overhovedet sælges, eller skal vi bide i det sure æble og jævne det med jorden?

- Det vil være et stærkere signal, hvis et samlet byråd siger, at nu ønsker vi en afklaring, og at vores tålmodighed har en ende, siger byrådsmedlem Bent Iversen om forslaget.

Udvikling bremses

Bent Iversen ønsker skub i processen om det tomme sygehus, fordi den nuværende lokalplan fastslår, at der kun kan være sygehus i bygningen:

- Da man byggede det, havde man jo nok forestillet sig, at der skulle ligge et sygehus i 100 år. Der skal laves en lokalplan, der skitserer hvad der kan ske i området, men det kan ikke ske, så længe bygningen ligger der, og man ikke ved, hvad der sker med den.

I sit forslag til byrådet peger SF på, at det er et naturskønt område, og Bent Iversen mener, at det mest oplagte vil være at bygge boliger.

I 2017 var en delegation fra byrådet rundt for at se bygningen efter et forslag om at rykke dele af rådhusaktiviteterne derud. Det er opgivet. Bygningen er bygget udelukkende til sygehus med de bærende elementer midt i bygningen.

I en mail til JydskeVestkysten skriver Freja, at det løbende er i dialog med kommunen og har "samstemmende interesser."

"At skabe et nyt plangrundlag på den attraktive beliggenhed med nedrivning som forudsætning vil kræve, et meget nært samarbejde med Haderslev Byråd og andre myndigheder, således at vi kan skabe forudsætningerne for ny bebyggelse, der indplacerer sig smukt i landskabet og som har et volumen og kvalitet, der økonomisk kan understøtte et nedrivningsprojekt, skriver direktør Carsten Rasmussen.