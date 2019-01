SF: Også teenagere skal kunne stille forslag til byrådet

SF's forslag om borgerdrevne forslag skal være en ret for borgere over 15 år.

Bent Iversen mener, at adgangen bør omfatte de helt unge, fordi det efter hans opfattelse vil styrke deres interesse for at stemme og tage del i demokratiet. SF's forslag kommer få dage efter, at statsminister Lars Løkke Rasmussen udskrev skolevalget, der finder sted den 31. januar og foreløbigt har 80.000 elever i 8.-10. årgang tilmeldt.

Flere kommuner har åbnet for borgerdrevne forslag, hvor borgere kan sende forslag, som andre så kan stemme på via kommunernes hjemmeside. I Odder omfatter muligheden borgere fra 15 år.

Krav: 950 stemmer

Borgerdrevne forslag findes i blandt andet Nyborg og Esbjerg kommuner. Rent praktisk kan man oprette - og stemme på - forslaget på kommunes hjemmeside, hvorefter forvaltningen behandler borgernes data.

Forslagene skal rette sig mod de opgaver, kommunerne tager sig af. Eksempelvis kan man altså ikke, som mange prøvede i 1980'erne, få byrådet til at vælge af blive atomvåbenfri zone.

Et borgerdrevent forslag skal mindst have opbakning fra det antal stemmer, det kræver at få et mandat i byrådet. I Haderslev er det cirka 950. Mange forslag vil ikke få tilstrækkelig opbakning, men Bent Iversen peger på, at alle forslag giver politikerne et fingerpeg i retning af, hvad der optager kommunens indbyggere.

Et forslag vil falde, hvis det ikke får det nødvendige antal stemmer indenfor 12 måneder.