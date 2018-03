SF: Borgmesterens genvalg var valgets største ulykke

Vælgernes straf

Til gengæld glæder SF'erne sig over, at partiet i 2017 vendte tilbage til byrådet, efter at to byrådsmedlemmer røg ud ved valget i 2013. Et nederlag som Bent Iversen tilskrev vægernes vrede over både lokal og national folkeskolereform samt regeringsdeltagelse.

- Mange vælgere har syntes, at vi blev straffet for hårdt for fire år siden - de havde fortrudt deres fravalg og har savnet os i byrådet, lød Bent Iversens vurdering af valgresultatet i 2017, der gav partiet 1043 stemmer mod 816 i 2013.

Da den borgerlige valgsejr stod klart, valgte Socialdemokratiet at gå med i konstitueringen, mens SF sammen med Enhedslisten og Slesvigsk Parti endte med at stå uden for.

SF fik en plads i udvalget for børn og familier, voksenudvalget og forebyggelses- og sundhedsudvalget. Det var tre pladser, der stod øverst på Bent Iversens ønskeseddel og på grund af byrådarbejdet, trådte han af som formand på generaforsamlingen.