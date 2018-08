SE Arena bliver til Frøs Arena

Vojens: Når ishockey-spillerne fra SønderjyskE i aften løber på isen, hedder arenaen ikke længere SE Arena, men Frøs Arena. Det betyder ikke, at det sønderjyske publikum skal klæde sig varmere på, men det er nu Frøs Sparekasse, der lægger navn og penge til.

Arenaen blev opført i 2011 og blev dengang præsenteret som 'et sportsligt fyrtårn i Sønderjylland', og det er siden blevet til mesterskabs-fester og Champions League-kampe på isen. Så helt ved siden af var det ikke. Hos SønderjyskE glæder man sig over dette næste skridt.

- Arenaen har jo som spået udviklet sig til at være et sportsligt fyrtårn for landsdelen og dansk ishockey i øvrigt. Dermed skal der også lyde en tak til Frøs Sparekasse, der som virksomhed med rødder i regionen har set potentiale i at være med, siger administrerende direktør i SønderjyskE, Klaus Rasmussen.

Sponsor involverer sig i foreninger og klubber

Frøs Sparekasse sponsorerer en bred vifte af foreninger i sports-og kulturlivet i Sønderjylland. Derfor er det ikke nyt farvand, sparekassen bevæger sig ud på med denne annoncering.

- Vi involverer os i et bredt udsnit af foreninger, der gør Syd- og Sønderjylland til et godt sted at være. Eliteidrætten i det sønderjyske er vigtig, og vi brænder meget for det projekt, SønderjyskE har. Derfor glæder det mig meget, at vores navn nu pryder facaden på arenaen, siger direktør for Frøs Sparekasse, Henning Dam.

Der er plads til 5.000 tilskuere i Frøs Arena.