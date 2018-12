S-politiker vil udfordre den korte skoledag

Medlem af udvalget for børn og familie vil uddelegere beslutningen om skoledagens længde til den enkelte skole. På det kommende møde i udvalget for børn og familie stiller han forslag.

Det mener socialdemokraten Kim Kabelka, der som tidligere formand for skolebestyrelsen for Fællesskolen Starup Øsby har skældt ud på den lange skoledag i alle de fire år, den har eksisteret.

Haderslev: Børnene i Haderslevs folkeskoler skal have en kortere skoledag, for de lange dage gør børnene syge.

Regeringen bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti indgik sammen med Venstre og Dansk Folkeparti i juni 2013 en aftale om en ny folkeskolereform.For at modvirke det faldende timetal og medvirke til, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelsen ønskede man med forliget at styrke folkeskoleundervisningen med blandt andet flere timer og mere bevægelse.

Stigning i sensitive børn

Baggrunden for hans forslag er blandt andet, at der ifølge ham i disse år sker en eksplosiv udvikling i antallet af børn, der er sensitive og derfor blive utrygge og ængstelige i deres skolegang. Det skal tages yderst alvorligt mener han.

- Flere af børnene udvikler massiv skolevægring. Barnet lærer sig nogle strategier til at hjælpe det til at kunne agere i verden, og når strategien bliver at undgå verden, ja, så er det selvsagt rigtig skidt, siger han.

Kim Kabelka, der blev valgt ind i Haderslev Byråd ved valget i 2017, mener stigningen i antallet af sensitive børn hænger sammen med skolereformen og den lange skoledag. Derfor er det ifølge ham vigtigt, at folkeskolerne tager særlige hensyn og på et individuelt niveau giver mulighed for, at de elever, der kan have gavn af det, i en periode får mulighed for at få eksempelvis en halv skoledag. Det er i dag på kant med folkeskoleloven:

- Og helt hul i hovedet, siger han.