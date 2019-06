S og EL i skarp kritik af spareplan

Vi kunne have brugt den seneste måned på at forhandle, siger Henrik Rønnow (S), som kalder budgetprocedure for uanstændig over for medarbejdere og borgere.

- Yderst kritisabelt og dybt uanstændigt.

Formanden for Haderslev Byråds socialdemokratiske gruppe, Henrik Rønnow, er vred. Han mener, at borgmester H. P. Geil (V) og den borgerlige fællesgruppe har spildt tiden og nu skaber uro hos en stor gruppe borgere og kommunalt ansatte ved at offentliggøre et sparekatalog på 64,2 millioner kroner, som der ikke har været ført politiske forhandlinger om.

- Jeg anerkender, at vi skal spare, og muligvis endnu flere penge, men jeg mener, der er tale om et ualmindeligt dårligt politisk arbejde, når man fra flertallets side umiddelbart før sommerferien fremlægger et handlekatalog, som gør mange kommunalt ansatte bekymrede i en periode, hvor både de og deres ledere er på ferie, siger Henrik Rønnow.

Han stemte sammen med Socialdemokratiets øvrige medlemmer af økonomiudvalget imod, da det borgerlige flertal mandag besluttede at offentliggøre sparekataloget og dermed indlede budgetforhandlingerne for 2020 nu. Også Svend Brandt fra Enhedslisten stemte imod.

- På det sidste økonomiudvalgsmøde blev vi enige om at udsætte det til til denne måned, fordi vi skulle have tid til at gennemgå kataloget. I den mellemliggende måned har jeg ikke været til et eneste møde, men mandag bliver vi så præsenteret for de borgerliges handlekatalog i form af en papirudgave. Jeg vil hjertens gerne være med til at forhandle, men jeg vil også have tid til at sætte mig ind i tingene. Det kan man ikke på den måde. En lærer i 3. klasse kunne have håndteret det bedre. Med den procedure føler jeg mig til grin, siger Svend Brandt.